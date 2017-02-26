ريال مدريد يحقق فوزاً بشق الأنفس على بيتيس

وكالات / سما /

خطف ريال مدريد فوزاً صعباً و شاقاً وظفر بثلاث نقاط مهمة على حساب مستضيف ريال بيتيس بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير لحساب الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

وقدم الفريقين مباراة رائعة للغاية ومفتوحة كن الجانبين شهدت العديد من الفرص الضائعة واللمحات الفنية الجيدة التي نالت إعجاب المتابعين.

وخسر ريال مدريد السيطرة والاستحواذ على الكرة في الشوط الأول، ولكنه نجح بإنهاء الفترك الأولى بالتقدم بهدف نظيف أحرزه الكرواتي لوكا مودريتش.

وسجل مودريتش هدف ريال مدريد الافتتاحي بطريقة رائعة في الدقيقة 13 من عمر المباراة والشوط الأولى، بصاروخية يسارية لا تصد ولا ترد سكنت شباك الشاب باو لوبيز حارس مرمى ريال بيتيس.

وهبط مستوى ريال مدريد كثيراً في الشوط الثاني تحديداً بعد خروج مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما مصاباً بين الشوطين واشراك الشاب عديم الخبرة جونزالو كريستو بدلاً منه.

واستغل فريق ريال بيتيس هبوط مستوى ريال مدريد في الشوط الثاني ونجح في خطف هدف التعادل عن طريق سيرجيو كاناليس في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

ورفض لاعبو ريال مدريد الخروج مجدداً وللمباراة الثالثة على التوالي بدون نقاط المباراة الكاملة، حيث نجح البديل داني سيابيوس بتسجيل الهدف الثاني هدف الفوز لصالح النادي الملكي عن طريق ركلة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 89، ليهدي ريال مدريد فوزاً ثميناً.

ورفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 33 ليرتفي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.