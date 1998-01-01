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فيديو.. برشلونة يكتسح إيبار وميسي يصل إلى الهدف رقم 400 في الليغا

الإثنين 14 يناير 2019 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يكتسح إيبار وميسي يصل إلى الهدف رقم 400 في الليغا



وكالات / سما /

حقق فريق برشلونة الاسباني فوزاً كبيراً على ضيفه إيبار بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو لحساب الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإسباني .

وقدم فريق برشلونة أداءاً طيباً للغاية وفوز مقنع، حيث سيطر النادي الكتالوني على مجريات المباراة منذ بداياتها وحتى النهاية في أول رد فعل بعد الخسارة التي تلقاها على يد ليفانتي في كأس إسبانيا يوم الخميس الماضي.

وفك فريق برشلونة شفرات دفاع ضيفه إيبار سريعاً بهدف تيكي تاكا رائع بعد العديد من التمريرات الرائعة بين أقدام وصلت في الأخير الأوروجوياني لويس سواريز الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 19.

وقدم لاعبو برشلونة نموذجاً رائعاً للتيكي تاكا والهجمة الجميلة بعد عدة تمريرات وصلت إلى البرازيلي كوتينيو الذي لعبها بينيه إلى زميله لويس سواريز ليضعه منفرداً بالمرمى ليسجل الأخير هدف برشلونة الأول والوحيد في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني جاءت اللقطة الأبرز عندما نجح الأسطورة الحية الأرجنتينية ليونيل ميسي بتعزيز تقدم برشلونة بهدف ثاني في الدقيقة 53 وهن الهدف رقم 400 له في مسيرته بالدوري الإسباني.

وبعدها بدقائق قليلة عاد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز وسجل هدف الشخصي الثاني وهدف برشلونة الثالث في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني بعد أسيست رائع من زميله سيرجي روبيرتو.

ونجح برشلونة بهذا الفوز للوصول إلى النقطة رقم 43 محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط كاملة عن ملاحقه أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

#برشلونة #ميسي

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