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"الأسرى": الأسير الجريح سفيان سكافي بحالة صحية صعبة

الإثنين 14 يناير 2019 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حذّر محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، اليوم الإثنين، من خطورة الوضع الصحي للأسير سفيان محمد السكافي (35 عاما) من مدينة الخليل، والقابع حالياً في قسم العناية المكثفة بمستشفى "شعاري تصيدك".

وأوضح عجوة أن الأسير سكافي يقبع تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير بحالة صحية صعبة ومقلقة، بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل يومين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة أن المعتقل سكافي كان قد أصيب يوم الجمعة الماضية 11/1/2019، برصاص قوات الاحتلال في البطن والقدمين، بمحاذاة ما يسمى مركز تحقيق "جعبرة" الواقع قرب منطقة المحول، القريبة من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين شرق الخليل.

وأضافت أنه من المقرر أن تُعقد اليوم، للمصاب سكافي جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية في "عوفر" دون حضوره نظراً لوضعه الصحي الصعب.

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