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الاحتلال يعتقل مواطنين بالخليل ويسلم 4 آخرين بلاغات لمراجعة مخابراته

الإثنين 14 يناير 2019 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال ، اليوم الإثنين، مواطنين من مخيم العروب، وسلمت أربعة آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها في دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية وأمنية في الخليل، إن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب شمال الخليل، واقتحمت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت حمزة بسام جوابرة، وعز الدين الهور.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل المواطنين في دورا جنوبا، وداهمت عدة أحياء فيها وفتشت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، وسلمت أربعة اسرى محررين بلاغات لمراجعة مخابراتها في مركز عصيون الاحتلالي، وهم: منذر محمد أبو عطوان، ومحمد سالم الحريبات، وأحمد سلامة أبو راس، وعصام مشارقة.

#الاحتلال

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