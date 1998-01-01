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فرنسا: "صفقة القرن" غير مطروحة على الطاولة

الإثنين 14 يناير 2019 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا: "صفقة القرن" غير مطروحة على الطاولة



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن خطة السلام الأميركية المزعومة المعروفة بـ"صفقة القرن" ليست على الطاولة، معتبرا أن استئصال تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، واستقرار الشرق الأوسط يمثلان أولوية لبلاده.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، بعمان، ضمن زيارة رسمية يجريها لودريان للأردن، وتستمر ليوم واحد.

وأشار لودريان إلى أن اللقاءات المنتظمة مع الجانب الأردني تدل على عمق العلاقات بين البلدين.

وتابع "الشراكة بين الأردن وفرنسا أكثر من أي وقت مضى، وما يلفت نظري في أحاديثنا المطولة هو الثقة التي أعدنا التأكيد عليها اليوم".

ومضى قائلا: "تناولنا قبل كل شيء الأزمة السورية، الأولوية تبقى استئصال داعش واستقرار تام للشرق الأوسط، وبالتالي سنواصل دون كلل لإيجاد حل للأزمة السورية".

واعتبر الوزير الفرنسي أن "الحرب على داعش لم تنته بعد، ومن يعتبرون أنه تم القضاء عليه يُخطئون، كما أن هناك حرب داخلية (في سورية)".

وفي معرض رده على بقاء رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في السلطة، قال لودريان، إنه "أعتقد أنني حددت الشروط، وهي عملية انتخابية تُحترم أو تتم بشفافية".

واستدرك قائلاً: "إذا ترشح الأسد؛ فالسوريون هم من يقررون مستقبلهم، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال عملية انتخابية وتعديل الدستور، ويجب أن يصوت جميع السوريين ليختاروا ممثلهم".

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار الوزير الفرنسي إلى أن "الوضع في الميدان يشكل خطرا على الحل السلمي، والأردن يلعب دوراً أساسيًا". وتابع "نحن متفقون تماما على الأهداف وعلى الإطار من أجل المستقبل.. نحن متفقون على الأسلوب بالتفاوض".

وحول ما يعرف بـ"صفقة القرن"، قال لودريان، إنها "ليست مطروحة على الطاولة، وهي إعلانات لم تتجسد حتى الآن، ونعمل من أجل الوصول إلى حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية) وتكون القدس عاصمة للدولتين".

من جهته، بين الصفدي بأن اللقاء مع وزير الخارجية الفرنسي تناول علاقات الشراكة بين البلدين والقضية الفلسطينية والأزمة السورية. ونوه بأن المباحثات ركزت على الأزمة السورية وانعكاسات الانسحاب الأميركي من سورية.

وشدد بأن بلاده تشجع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن؛ حيث أن المملكة تستضيف نحو 1.3 مليون سوري.

وكان لودريان، قد التقى في وقت سابق ملك الأردن، عبد الله الثاني، وبحث معه الأوضاع الإقليمية والعلاقات الإستراتيجية.

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