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تلفزيون إسرائيلي: 20 ألف فلسطيني هاجروا من غزة خلال سنوات

الإثنين 14 يناير 2019 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تلفزيون إسرائيلي: 20 ألف فلسطيني هاجروا من غزة خلال سنوات



غزة / سما /

بثت قناة "ريشت كان" العبرية، مساء الأحد، تقريرا مصورا مطولا لمراسلها للشؤون العربية غال بيرغير من مدينة اسطنبول التركية، حول الفلسطينيين المهاجرين من قطاع غزة في السنوات الأخيرة بسبب الظروف الصعبة.

ووفقا للتقرير، فإن نحو 20 ألف فلسطيني هاجروا من غزة خلال السنوات الأخيرة وخاصةً بعد حرب 2014، وزاد ذلك في العام الأخير بشكل أكبر مع فتح معبر رفح باستمرار في الأشهر القليلة الماضية.

وتحدث عدد من الشبان الفلسطينيين المهاجرين من غزة إلى اسطنبول، مشيرين إلى أن الآلاف يهاجرون إلى تركيا ودول أوروبية واسيوية وافريقية، وأن من بينهم مئات الأطباء والمهندسين.

وأوضح أحد الشبان أن الوضع الصعب وعدم وجود اي مستقبل لهم في قطاع غزة أجبرهم على الهجرة، مشيرا الى أن ظروفهم في تركيا صعبة ايضا ولا يجدون عملا بشكل سهل، وأنهم يعيشون عبارة عن مجموعات في شقق سكنية مع بعضهم البعض.

وقال فلسطيني يبلغ من العمر 55 عاما هاجر من غزة، بأنه ينصح المواطنين بعدم ترك غزة لأنهم لن يتمكنوا من ايجاد عمل في تركيا، كما ولن يستطيع جنى أموال كما قد يتخيل أي شخص في غزة.

وأشار التقرير إلى أن عددا من الشبان اضطروا لفتح محال لبيع الشاورما والفلافل الفلسطيني، وأن عددا كبير من الفلسطينيين في تركيا يتوجهون الى هذه المحال والمطاعم.

وقال أحد الشبان بأنه وصل إلى تركيا بعد أن حفزه بعض الشبان بأن الحياة والظروف هناك أفضل، لكنه فوجئ بوضع مغاير وأن الأوضاع صعبة جدا وقال بأن عددا كبير من الفلسطينيين في تركيا يفكرون ويحاولون باستمرار الهجرة إلى بلجيكا أو السويد وغيرها من الدول الأوروبية، إلا أن الظروف صعبة بسبب الهجرة المتواصلة من مواطني عدد من الدول العربية إلى تلك الدول.

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