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طقس فلسطين : منخفض قطبي الأربعاء

الإثنين 14 يناير 2019 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : منخفض قطبي الأربعاء



رام الله / سما /

قال الراصد الجوي داوود الطروة أن فلسطين والمنطقة ستتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ اعتباراً من ساعات فجر يوم بعد غد الأربعاء.
وأضاف الراصد الجوي أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس يوم الأربعاء لتصبح دون معدلاتها بحدود 7 درجات مئوية، ويسود طقس شديد البرودة وعاصف في مختلف المناطق، حيث تهب رياح قوية قد تصل بعض هباتها إلى حوالي 100كم/ساعة.
هذا وتسقط تدريجياً الأمطار فوق المناطق الشمالية وتمتد لاحقاً لباقي المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد التي قد تكون كثيفة أحيانا، وقد تهب عواصف رملية على الجنوب قبل بدء تساقط الأمطار.
ونتيجة استمرار تدفق الرياح القطبية من المتوقع أن تتهيأ الفرصة في وقت لاحق من اليوم لتساقط الثلوج أحيانا فوق المناطق الجبلية بفترات وكميات متفاوتة وقد تحدث تراكمات فوق المناطق الجبلية خاصة العالية منها مع انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى الصفر في القمم العالية خلال ساعات الليل.
ومع ساعات ما بعد منتصف الليل وفجر الخميس من المتوقع أن يضعف المنخفض الجوي بشكل واضح إلى ان يتلاشى كلياً لاحقاً وسط أجواء شديدة البرودة، وتحذيرات من حدوث الانجماد.

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