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مقتل شاب اصيب اثناء اطلاق نار على مركز شرطة الرام شمال القدس

الأحد 13 يناير 2019 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب اصيب اثناء اطلاق نار على مركز شرطة الرام شمال القدس



القدس المحتلة / سما /

قتل مواطن، مساء  الأحد، جراء إطلاق مجهولين النار على مركز شرطة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن مجهولين يستقلون مركبة أطلقوا النار على مركز شرطة الرام، ما أدى لإصابة مواطن بجروح حرجة نقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، ما لبث أن أعلن الأطباء عن وفاته متأثرا بإصابته.

وأضاف أن قوات كبيرة من الاجهزة الامنية تتوجه لبلدة الرام لحفظ الأمن بعد قيام مركبة باطلاق النار باتجاه مركز شرطة الرام، مضيفة أنّ الشرطة ردت على مصادر اطلاق النار وباشرت التحقيق وستتخذ اجراءات مشددة لملاحقة واحضار الجناة.

وكان مجهولون اطلقوا النار  ايضا فجر الاحد على مركز الشرطة في بلدة الرام شمال القدس .

واكد شهود عيان انه تم اطلاق النار نحو مركز الشرطة.

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