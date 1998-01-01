  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

آيزنكوت يزعم : السلطة تحارب حماس و أحبطت مؤخرا علمية لخلايا الحركة بالضفة

الأحد 13 يناير 2019 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
آيزنكوت يزعم : السلطة تحارب حماس و أحبطت مؤخرا علمية لخلايا الحركة بالضفة



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس أركان جيش الاحتلال غادي آيزنكوت، "إن السلطة الفلسطينية أحبطت عملية أمنية كانت تنوي حركة حماس تنفيذها بالضفة الغربية" خلال الأيام الأخيرة.

و كشف  آيزنكوت خلال مشاركته الأخيرة بجلسة الحكومة الإسرائيلية : "إن خلايا حماس كانت تنوي تنفيذ عملية أمنية في الضفة الغربية، لكن السلطة الفلسطينية أحبطتها"، مضيفا: "قوات السلطة استولت على أسلحة ومتفجرات تتبع لنشطاء في حماس كانوا يخططون لتنفيذ عملية بالضفة".

وأكد ايزنكوت على قيام أجهزة أمن السلطة، بإحباط عملية أمنية خططت خلايا تابعة لحماس، لتنفيذها ضد المستوطنين بالضفة الغربية.

و قال آيزنكوت، إن أجهزة أمن السلطة قامت مؤخرا، بمصادرة أسلحة ومتفجرات، واعتقال عناصر من حركة حماس بمناطق (أ) بالضفة.

و أضاف آيزنكوت، أن السلطة تحارب حماس بناءً على مصالحها، ومصلحة إسرائيل، مشيراً الى أن من مصلحة إسرائيل تقوية الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بالضفة.

 

أخبار ذات صلة

حماس: الاجهزة الأمنية تعتقل قيادات في الحركة بالضفة طالت أكثر من 60 شخصًا

الرئيس عباس

الرئيس يؤكد مجددا: الاجراءات التي اتخذت مؤخرا للضغط على حماس

نايف الرجوب وجبريل الرجوب - ارشيف

نايف الرجوب يفتح النار على السلطة وفتح :حماس تتعرض لعملية سحق بالضفة وفتح لاتؤمن بالشراكة السياسية

صور: الاحتلال يزعم اكتشاف أكبر "ورشة لتصنيع أسلحة" بالضفة الغربية

احتلال - ارشيف

الاحتلال يزعم: السلطة أعادت قطعة السلاح التي تم الاستيلاء عليها في جنين

عباس وهولاند - ارشيف

مركزية فتح تحدد نائب رئيس الحركة ..السلطة تراقب تصرفات ترامب

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

وزير اسرائيلي : الكابينت ناقش مصير عباس ونفكر بمنعه من العودة الى الضفة

معاريف: حماس تواصل اللعب بالنار وتقربنا من الحرب وهؤلاء من زعمائها يتقنون العبرية

"واللا": يجب السماح بدخول الأموال القطرية لغزة اليوم ويحذر من موجة تصعيد قادمة

رسالة مثيرة ومفاجئة من الفنان أيمن زيدان للأسد

طقس فلسطين : انخفاض الحرارة ورياح قوية وامطار

الاذاعة العبرية : سقوط صاروخ أطلق من القطاع بمنطقة مفتوحة في "غلاف غزة"

الأخبار الرئيسية

وزير اسرائيلي يضع شرطا لادخال المساعدات والاموال القطرية لغزة!!

عضو كنيست اسرائيلي تطالب بالتحقيق مع نتنياهو حول اموال قطر المرسلة لحماس

استشهاد مواطن متأثرًا بجراحٍ أصيب بها قبل عدة أسابيع في مسيرات العودة

تشريعي غزة يبرق لرؤساء البرلمانات العربية والدولية حول نزع الأهلية عن الرئيس

وزير اسرائيلي : الكابينت ناقش مصير عباس ونفكر بمنعه من العودة الى الضفة