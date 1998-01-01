آيزنكوت يزعم : السلطة تحارب حماس و أحبطت مؤخرا علمية لخلايا الحركة بالضفة

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس أركان جيش الاحتلال غادي آيزنكوت، "إن السلطة الفلسطينية أحبطت عملية أمنية كانت تنوي حركة حماس تنفيذها بالضفة الغربية" خلال الأيام الأخيرة.

و كشف آيزنكوت خلال مشاركته الأخيرة بجلسة الحكومة الإسرائيلية : "إن خلايا حماس كانت تنوي تنفيذ عملية أمنية في الضفة الغربية، لكن السلطة الفلسطينية أحبطتها"، مضيفا: "قوات السلطة استولت على أسلحة ومتفجرات تتبع لنشطاء في حماس كانوا يخططون لتنفيذ عملية بالضفة".

وأكد ايزنكوت على قيام أجهزة أمن السلطة، بإحباط عملية أمنية خططت خلايا تابعة لحماس، لتنفيذها ضد المستوطنين بالضفة الغربية.

و قال آيزنكوت، إن أجهزة أمن السلطة قامت مؤخرا، بمصادرة أسلحة ومتفجرات، واعتقال عناصر من حركة حماس بمناطق (أ) بالضفة.

و أضاف آيزنكوت، أن السلطة تحارب حماس بناءً على مصالحها، ومصلحة إسرائيل، مشيراً الى أن من مصلحة إسرائيل تقوية الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بالضفة.