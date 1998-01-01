ليفني تتهم نتنياهو يتجاهل السلطة الفلسطينية ودفع الأموال لحماس

القدس المحتلة / سما /

دعت زعيمة حزب الحركة الإسرائيلي تسيبي ليفني الى فتح حوار فوري مع السلطة الفلسطينية حتى وإن كان ذلك اقتصاديًا في المقام الأول.

و اتهمت ليفني في كلمة لها خلال مؤتمر رؤساء إيباك في تل أبيب الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بتجاهل السلطة ودفع الأموال لحماس.

وقالت: "يمكن حتى قبل تقديم خطة السلام الأميركية، يمكن فتح حوار فوري مع السلطة الفلسطينية التي تتعاون معنا أمنيًا، حتى وإن كان اقتصاديًا بشكل رئيسي". مشددةً على ضرورة أن تسعى إسرائيل للانفصال بدلًا من الضم.

ودعت إلى أن يكون قرار الانفصال عن الفلسطينيين لا يمكن أن يبقى خطابًا نظريًا بل قرارًا مطروحًا. معتبرةً الانفصال مصلحة إسرائيلية، وأن خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تدعم الانفصال القائم على مبدأ دولتين قوميتين ليس خطوة معادية لإسرائيل لكنها تعتبر مؤيدة لإسرائيل.

وأضافت: "نأمل أن تأخذ خطة السلام في الاعتبار المصالح الوطنية الإسرائيلية - الانفصال، وإنهاء الصراع دون حق العودة للفلسطينيين والأمن لإسرائيل، ونزع السلاح والحفاظ على الكتل والمواقع المقدسة، هذه هي المصالح التي يجب مراعاتها وليس المصالح السياسية لأي طرف".