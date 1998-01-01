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ملحم: ارتفاع سيطرأ على أسعار فاتورة الكهرباء

الأحد 13 يناير 2019 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: ارتفاع سيطرأ على أسعار فاتورة الكهرباء



رام الله / سما /

أكد رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، اليوم الأحد، أن ارتفاعاً سيطرأ على أسعار فاتورة الكهرباء بنسبة تتراوح ما بين 2-2.5%.

و كشف  ملحم، عن الشرائح التي ستتأثر بالارتفاع على سعر فاتورة الكهرباء موضحا ان هذا الارتفاع لن يشمل كافة الشرائح، "بل إن المواطن، الذي يبلغ معدل استهلاكه الشهري ما بين 0-160 كيلو واط/ الساعة لن ينطبق عليهم القرار الجديد".

واشار  إلى أن المواطنين الذين يستهلكون ما بين 161-250 كيلو واط/ ساعة سيتأثرون بشكل بسيط، أما من يستهلكون ما بين 250-600 كيلو واط/ ساعة سيتأثرون بشكل كامل بالقرار.

وأوضح  ملحم، الزيادة قادمة من اسرائيل، وهو ما سينعكس على الشرائح المختلفة، لكن حتى اللحظة لم تحدد قيمة الارتفاع على تعرفة الكهرباء لكافة الشرائح.

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