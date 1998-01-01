وزير اسرائيلي يبحث مع السيسي "الإرهاب" في سيناء

القدس المحتلة / سما /

من المقرر ان يجتمع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لبحث "النشاط الإرهاب" في محافظة شمال سيناء.

​وأكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن شطاينتس سيجتمع بالسيسي على هامش المؤتمر الذي ينطلق بعد غد، الثلاثاء، وسيبحث معه قضايا أمنية تتعلق بـ"النشاط الإرهابي" بمحافظة شمال سيناء.

وكان الوزير الاسرائيلي وصل الأحد، إلى مطار القاهرة الدولي، للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول لمنتدى الغاز الطبيعي تلبية لدعوة شخصية من وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا.