الكشف عن اعتقال فلسطيني من الناصرة خطط لاغتيال حزان

القدس المحتلة / سما /

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اليوم الاحد عن اعتقال فلسطيني من سكان مدينة الناصرة في الداخل المحتل هدد باغتيال عضو الكنيست المتطرف أورين حزان.

وذكرت وسائل اعلام عبرية ان قوات الشرطة اعتقلت الفلسطيني في السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد تهديده أكثر من مرة باغتيال حزان.

وبحسب الاعلام العبري هدد المعتقل بتنفيذ عمليات أخرى منها ضد شخصيات بارزة في إسرائيل مشيرًا إلى أنه عثر بجهازه النقال "الجوال" على تهديداته ضد حزان والتي دفعت إلى زيادة الأمن على عضو الكنيست ومنزله.

ونفى الشاب الفلسطيني عند اعتقاله أن يكون خطط لاغتيال حزان موضحة انه لم يكن لديه أي سجل جنائي .

وفيما بعد تم إرساله منذ 3 أسابيع لفحصه من قبل مستشفى الأمراض النفسية، وأطلق في وقت لاحق سراحه تحت قيد الإقامة الجبرية بانتظار تقديم لائحة اتهام ضده.