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يواف غالنت : الحرب الأخيرة على غزة كانت طويلة وكلفتنا ثمناً باهظاً

الأحد 13 يناير 2019 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
يواف غالنت : الحرب الأخيرة على غزة كانت طويلة وكلفتنا ثمناً باهظاً



القدس المحتلة/سما/

شن وزير الاستيعاب والهجرة الاسرائيلي يوئاف غالنت والذي اضم لليكود مؤخرا، حملة هجومية ضد رؤساء الأركان السابقين "بني غانتس" و"موشي يعلون" اللذان يترأسان حزبان جديدان مناهضان لحزب "الليكود" من أجل دخول انتخابات الكنيست المقبلة.

ووفقاً لموقع "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد اتهم الجنرال احتياط "يوئاف غالنت" -الذي انضم إلى حزب "الليكود"- "موشي يعلون" باليسارية في حين اتهم "بني غانتس" بأنه قد فشل في حرب 2014 ضد حماس في غزة.

وأضاف غالنت "إن حروبنا ومعاركنا مع غزة يجب أن تكون قصيرة ونوعية وغير باهظة الثمن خصوصاً فيما بتعلق بالخسائر في الأرواح، إلا أن الحرب الأخيرة على غزة بقيادة رئيس الأركان السابق الجنرال بني غانتس كانت على النقيض تماماً، حيث أنها كانت طويلة جداً وغير نوعية وكلفتنا ثمناً باهظاً في الأرواح.

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