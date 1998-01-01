  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مظاهرات حاشدة للعمال في الخليل ضد قانون الضمان

الأحد 13 يناير 2019 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرات حاشدة للعمال في الخليل ضد قانون الضمان



ضد

شاركت حشود كبيرة من العمال بعد ظهر الأحد في وقفة حاشدة بدوار ابن رشد وسط مدينة الخليل جنوبي الضّفة الغربية المحتلة؛ رفضًا لقانون الضّمان الاجتماعي.

ونُظمت الوقفة بدعوة من "حراك الجنوب" لإلغاء الضمان الاجتماعي، ورفع المشاركون الرايات الزرقاء، بعد اتّخاذهم اللون الأزرق شعارًا لفعالياتهم الاحتجاجية الرافضة للقانون.

ووجّه المشاركون رسالة إلى مدير عام مؤسسة الضّمان الاجتماعي ماجد الحلو، رافضين ما وصفوها بـ"صفقات من تحت الطاولة"، تتجاوز العمّال وممثليهم.

وشدد المشاركون في هتافاتهم وشعاراتهم على إصرارهم على تنفيذ الفعاليات الرافضة للقانون بصيغته الحالية، والمطالبة بإلغائه لحين الاستجابة للمطالبات والتعديلات التي يرفعونها.

ودعا ناطقون باسم الحراك لأن يكون يوم الثلاثاء يوم إضراب عن العمل، مع الدعوة إلى اعتصام حاشد أمام مقرّ مؤسسة الضّمان في رام الله.

أخبار ذات صلة

فتح

ثوري فتح يوصي بتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

كتلة فتح البرلمانية تبحث في رام الله قانون الضمان وحل التشريعي

قرارات لمجلس الوزراء بخصوص قانون الضمان الاجتماعي

الحمد الله: لن نؤجل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ومستعدون لتعديله

الاحمد

الأحمد: لمسنا تجاوباً لبدء حوار بناء حول قانون الضمان الاجتماعي

روزا لوكسمبورغ الألمانية: قانون الضمان غير عادل وغير قابل للتطبيق

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

القسام : نمتلك كنزا استخباراتيا من عملية التسلل الفاشلة ومليون $ لاي عميل يستدرج قوة اسرائيلية

تفاصيل مرعبة بحياة الآغوريون.. جنس مع الجثث وأكل لحم البشر

معاريف: حماس تواصل اللعب بالنار وتقربنا من الحرب وهؤلاء من زعمائها يتقنون العبرية

مسؤولون إسرائيليون: لن يتم تحويل الأموال القطرية لغزة هذا الأسبوع

رسالة مثيرة ومفاجئة من الفنان أيمن زيدان للأسد

طقس فلسطين : انخفاض الحرارة ورياح قوية وامطار

الأخبار الرئيسية

استشهاد مواطن متأثرًا بجراحٍ أصيب بها قبل عدة أسابيع في مسيرات العودة

تشريعي غزة يبرق لرؤساء البرلمانات العربية والدولية حول نزع الأهلية عن الرئيس

أبو ردينة: الرئيس عباس سيتسلم في 15 الجاري رئاسة مجموعة "الـ77+ الصين"

"واللا" العبري : يجب السماح بدخول الأموال القطرية لغزة اليوم ويحذر من موجة تصعيد قادمة

وزير اسرائيلي : الكابينت ناقش مصير عباس ونفكر بمنعه من العودة الى الضفة