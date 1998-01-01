مظاهرات حاشدة للعمال في الخليل ضد قانون الضمان

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شاركت حشود كبيرة من العمال بعد ظهر الأحد في وقفة حاشدة بدوار ابن رشد وسط مدينة الخليل جنوبي الضّفة الغربية المحتلة؛ رفضًا لقانون الضّمان الاجتماعي.

ونُظمت الوقفة بدعوة من "حراك الجنوب" لإلغاء الضمان الاجتماعي، ورفع المشاركون الرايات الزرقاء، بعد اتّخاذهم اللون الأزرق شعارًا لفعالياتهم الاحتجاجية الرافضة للقانون.

ووجّه المشاركون رسالة إلى مدير عام مؤسسة الضّمان الاجتماعي ماجد الحلو، رافضين ما وصفوها بـ"صفقات من تحت الطاولة"، تتجاوز العمّال وممثليهم.

وشدد المشاركون في هتافاتهم وشعاراتهم على إصرارهم على تنفيذ الفعاليات الرافضة للقانون بصيغته الحالية، والمطالبة بإلغائه لحين الاستجابة للمطالبات والتعديلات التي يرفعونها.

ودعا ناطقون باسم الحراك لأن يكون يوم الثلاثاء يوم إضراب عن العمل، مع الدعوة إلى اعتصام حاشد أمام مقرّ مؤسسة الضّمان في رام الله.