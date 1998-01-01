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أبو ردينة: الرئيس عباس سيتسلم في 15 الجاري رئاسة مجموعة "الـ77+ الصين"

الأحد 13 يناير 2019 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة: الرئيس عباس سيتسلم في 15 الجاري رئاسة مجموعة "الـ77+ الصين"



رام الله /سما/

اكد  الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة "إن رئيس دولة فلسطين محمود عباس سيتسلم في الخامس عشر من الشهر الجاري رئاسة مجموعة "الـ77 + الصين"، والتي تمثل 134 دولة، وذلك في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأَضاف أبو ردينة، ان سيادته سيلقي كلمة خلال حفل التسليم، سيعبر فيها عن تقدير شعبنا لانتخاب دولة فلسطين رئيسا لهذه المجموعة الهامة.

وأكد، أن ترؤس فلسطين لهذه المجموعة الدولية يعتبر "حدثا تاريخيا هاما يضاف للإنجازات السياسية التي حققتها دولة فلسطين منذ انتخابها دولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012".

وأشار إلى ان ذلك سيشكل أيضا جزءا هاما في الانجازات الفلسطينية لتثبيت الهوية الفلسطينية على خارطة المجتمع الدولي، والتي حاولت قوى استعمارية عبر عصور طويلة الغاء هذه الهوية وهذا الوجود.

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