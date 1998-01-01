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قطامي: فلسطين تتلقى دعما جديدا بقيمة 15 مليون دولار

الأحد 13 يناير 2019 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطامي: فلسطين تتلقى دعما جديدا بقيمة 15 مليون دولار



رام الله /سما/

اعلن مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي ان اللجنة الادارية لصندوقي الاقصى والقدس اعتمدت خلال اجتماعها الـ73 الذي يعقد في مقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة برئاسة المهندس يوسف بن إبراهيم البسام 15.3 مليون دولار لصالح تمويل مشاريع تعليمية وصحية في كافة المحافظات الفلسطينية.

وأوضح قطامي أنه سيكون لمدينة القدس نصيباً كبيراً من التمويل الجديد لدعم صمود مواطنيها في وجه الاحتلال.

وبين قطامي أن اللجنة الإدارية طلبت من البنك الإسلامي للتنمية ان يمنح أولوياته في تنفيذ المشاريع القادمة لمدينة القدس لتعزيز صمود أهلها.

وعبر قطامي الذي يشارك في الاجتماع بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله عن شكره الجزيل للقائمين على الصندوقين وخصوصاً المهندس يوسف البسام الذي يولي اهتماماً كبيراً لدعم القضية من خلال تخصيص الأموال الكريمة.

وقال ان مجموع ما تم اعتماده وتخصيصه لفلسطين للمشاريع الحيوية مثل التعليم والصحة والحكم المحلي والترميم وخلق فرص العمل ودعم موازنة السلطة الوطنية منذ عام 2000 وحتى الان بلغ نحو 1،38 مليار دولار.

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