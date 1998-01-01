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نادي الأسير: الاحتلال يُصدر أمر اعتقال إداري بحق الأسير عمر البرغوثي

الأحد 13 يناير 2019 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة شهور بحق الأسير عمر البرغوثي والد الشهيد صالح البرغوثي.

وقال نادي الأسير اليوم الأحد أن الأسير البرغوثي البالغ من العمر (66 عاماً) تعرض لتحقيقٍ قاسٍ ومكثف في معتقل "المسكوبية" منذ تاريخ اعتقاله في الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018، حيث اعتقلته قوات الاحتلال ونجله عاصف إضافة إلى مجموعة من أبناء بلدة كوبر، عقب الإعلان عن استشهاد نجله صالح على يد قوة خاصة من جيش الاحتلال.

وأضاف نادي الأسير أن عائلة البرغوثي ومنذ تاريخ الإعلان عن استشهاد صالح، تتعرض لعقاب جماعي، فقد اُعتقل غالبية أفراد العائلة كان آخرهم عاصم نجل الأسير البرغوثي، علماً أن اثنين آخرين من أبنائه مازالا قيد الاعتقال وهما: عاصف ومحمد.

من الجدير ذكره أن الأسير البرغوثي قضى سابقاً في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (26) عاماً وذلك منذ عام 1978م بين أحكامٍ واعتقالٍ إداري، وخلال سنوات اعتقاله عانى من مشكلات صحية، حيث أجرى عدة عمليات قبل اعتقاله الأخير؛ علماً أنه شقيق الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي عامه (39) في الأسر.

#نادي الأسير

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