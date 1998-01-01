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الحكم المحلي بغزة تنجز 10298 معاملة و924 قرار صار عن اللجنة المركزية خلال 2018

الأحد 13 يناير 2019 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

افادت وزارة الحكم المحلي ان اجمالي حجم المعاملات الواردة والصادرة خلال العام 2018 بلغت 10298معاملة موزعة 4163 معاملة صادرة و4919 واردة من الوزارة والبلديات ومؤسسات اخري، وبلغت اجمالي قرارات اللجنة المركزية 924 قرار.

واستقبلت الوزارة شكاوى المواطنين الكترونيا من اجل سهولة الرد وانجاز المعاملات بكفاءة حيث بلغ عدد الشكاوى المقدمة 693 شكوى وتم انجاز ما يقارب 68% منها 19% قيد الدارسة و %13معلقة.

 وتابعت الوزارة أيضا جميع المعاملات الإدارية الخاصة بموظفي الوزارة مع ديوان الموظفين من ترقيات واجازات واعتماد مؤهلات.

ونوه وكيل الوزارة م. سعيد عمار أن متابعة المعاملات الإدارية ليست بالسهلة وتحتاج الي إمكانيات بشرية ومادية كبيرة

ولفت عمار أن الوزارة تعمل بكفاءة عالية لمناقشة واتمام جميع قرارات اللجنة المركزية من خلال اجتماعات في الوزارة بحضور البلديات والمؤسسات الأخرى.

وأكد عمار ان إنجازات الوزارة جاءت بتكاتف الموظفين والكفاءة العالية لهم في إدارة اعمال الوزارة من خلال الاشراف علي عقد ورشات تدريبية ومشاركة بعض موظفي الوزارة في دورات عقدها ديوان الموظفين كل حسب تخصصه والمشاركة في زيارة البلديات والاجتماع معهم ومتابعة التطورات والمعوقات في العمل والتركيز على المخططات التفصيلية للقطاع.

#الحكم المحلي

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