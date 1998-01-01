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وزير الاتصالات يبحث سبل تعزيز التعاون مع جايكا

الأحد 13 يناير 2019 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور علام موسى سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك مع يوكو ميتسوي ممثلة وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" في فلسطين، وذلك خلال لقائهما في مقر الوزارة برام الله.

 واستعرض الوزير خلال اللقاء ملفات العمل المشترك ومبادرات التعاون بين الجانبين لتطوير العمل في عدة مجالات منها الحكومة الإلكترونية وقطاع  المعلوماتية والتدريب والبريد في فلسطين، مثمناً دور جايكا كشريك استراتيجي لدى الوزارة من خلال العديد من المشاريع المقدمة والتي تم دعمها وكان لها انعكاس ايجابي على القطاع.

وأطلع الوزير الوفد الزائر على أبرز المعيقات التي تواجهها الوزارة لتحقيق أهدافها في إيصال خدماتها للمواطنين، وتوفير المناخ الايجابي لتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين.

بدورها أكدت ممثلة جايكا حرصها على استمرار دعم الحكومة الفلسطينية عبر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهام والحيوي والذي له أثر كبير في تنمية المجتمعات واقتصادها، وأن الدعم هو ضمن سياسة الوكالة في خطتها السنوية.

#وزير الاتصالات #جايكا

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