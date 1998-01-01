الملكي يجهز لصفقة مزدوجة من العيار الثقيل

وكالات / سما /

أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن ريال مدريد يجهز لصفقتين من العيار الثقيل في الصيف المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز، باستهداف مهاجم تشيلسي إيدين هازارد، ولاعب خط وسط توتنهام إريكسن.

وينتهي عقد اللاعبين في عام 2020 ، وهي النقطة التي سيحاول النادي الملكي استغلالها للحصول على الصفقتين بسعر أقل من قيمتهما السوقية.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” ، فإن النادي الأبيض سيقدم في الصيف المقبل عرضا بقيمة 55 مليون يورو لكل منهما. فيما حسب موقع “ترونسفيرماركت” المختص في سوق الانتقالات فإن قيمة اللاعبين هي 150 و 80 لكل من هازارد وإريكسن تواليا.

وكل يوم يمر يشكل ضغطا على إدارة البلوز خوفا من فقدان اللاعب مجانا في 2020 إذا لم يمدد عقده.

هازارد (28 عاما) صرح علنا ​​عن عزمه على اللعب مع ريال مدريد في مرحلة ما من حياته كما فعل مواطنه وزميله السابق ثيبو كورتوا. أكثر حذراً هو إريكسن (26 عاماً) الذي كسر صمته مؤخراً في الدنمارك ليفتح الأبواب للتجديد.