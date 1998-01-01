العاهل الاردني يستقبل الرئيس المصري في عمان

عمان / وكالات /

وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وصل اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث كان في استقباله الملك عبد الله الثاني.

وترحيبا بالرئيس المصري أثناء استقباله في مطار "ماركا" العسكري، أطلقت المدفعية 21 طلقة.

وإلى جانب العاهل الأردني كان في استقبال الرئيس المصري، رئيس الوزراء بالوكالة، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المحكمة الدستورية، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

ونقل موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، السفير بسام راضي، قوله إن الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين.

وأضاف أن المباحثات "ستتناول تطورات الأوضاع والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، فضلا عن بحث الجهود الرامية للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة، بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".