البايرن ينوي التسوق في تشيلسي مستهدفاً موراتا

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية بأن نادي بايرن ميونخ الألماني مهتم بشدة بالتعاقد مع الإسباني ألفارو موراتا مهاجم فريق تشيلسي، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وارتبط اسم ألفارو موراتا ابن 26 عامًا بالرحيل عن صفوف تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعد صعوبة تأقلمه على طريقة اللعب مع البلوز وبمسابقة الدوري الإنجليزي.

وكان ألفارو موراتا قد انتقل للعب في تشيلسي صيف عام 2017، قادمًا من ريال مدريد الإسباني بمبلغ 70 مليون يورو، ولكنه لم يظهر بالشكل الذي تنتظره جماهير البلوز.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية أن بالرغم من تعرض بايرن ميونخ لانتقادات لاذعة من الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي، ومن لاعبي البلوز على رأسهم ماركوس ألونسو على خلفية الطريقة الغير احترافية في التفاوض مع موهبة النادي اللندني الشابة كالوم هودسون أودوي، إلا أن النادي البافاري يرغب في التعاقد مع ألفارو موراتا.

ووقع حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ في مشكلة كبيرة بعد تصريحه برغبة النادي في شراء الشاب كالوم هودسون من دون بداية المفاوضات حتى مع إدارة تشيلسي، مما جعل البايرن يستغنى عن فكرة ضمه.

وأكملت الصحيفة أن بالرغم من كل هذا، إلا أن فرصة بايرن ميونخ كبيرة في ضم ألفارو موراتا، خاصةً وأن اللاعب يريد تغيير الأجواء، والمدرب ساري لا يعول عليه كثيرًا، وسيسمح برحيله.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية بأن من المتوقع انضمام ألفارو موراتا لبايرن ميونخ على سبيل الإعارة حتى نهاية هذا الموسم مع إمكانية ضمه بشكل نهائي في الصيف.

الجدير بالذكر أن ألفارو موراتا قد شارك مع تشيلسي في 24 مباراة، وأحرز 9 أهداف.