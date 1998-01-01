صحيفة أمريكية تكشف : البيت الأبيض طلب خطة لمهاجمة إيران

واشنطن / وكالات /

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن البيت الأبيض طلب قبل بضعة أشهر من وزارة الدفاع الأمريكية تقديم خطة لمهاجمة إيران.

ونقلت القناة 14 العبرية عن الصحيفة قولها في تقرير نشرته اليوم الأحد، إن طلب البيت الأبيض جاء إثر إطلاق قذائف الهاون على السفارة الأمريكية في بغداد في سبتمبر 2018، وخلف الهجوم كانت ميليشيا شيعية في العراق مدعومة من إيران.

وذكرت الصحيفة أن مستشار الأمن القومي جون بولتون خاطب وزارة الدفاع في واشنطن وطلب منهم صياغة مقترحات لرد عسكري ضد إيران.

وحسب التقرير صدم المسؤولون الكبار في وزارة الدفاع والخارجية بالطلب، لكنهم بدأوا في صياغة مثل هذه الخطة.

وترى الصحيفة أنه ليس من الواضح ما إذا كان ترامب يعرف بطلب بولتون على الإطلاق، وما إذا كانت هناك خطة لمهاجمة إيران.

وأوضحت أن طلب البيت الأبيض من وزارة الدفاع تمحور تقديم خيارات لرد عسكري ضد أهداف إيرانية ومؤيدة لإيران في العراق وسوريا ردا على إطلاق القذائف على السفارة الأمريكية.