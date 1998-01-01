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الصحة: أزمة الوقود تهدد بتوقف بعض خدماتنا خلال أيام

الأحد 13 يناير 2019 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: أزمة الوقود تهدد بتوقف بعض خدماتنا خلال أيام



غزة / سما /

حذرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، من توقف بعض مرافقها وخدماتها الصحية خلال أيام معدودة جراء أزمة الوقود التي تعاني منها الوزارة.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في تصريح صحفي إن أزمة الوقود التي تعصف بالوزارة حادة، محذرا من تداعياتها الخطيرة على الخدمات الصحية.

وناشدت الوزارة في بيان سابق، كافة المؤسسات والجهات المعنية بالتدخل الفوري لمنع وصول الأزمة إلى نقطة يصعب معها تقديم الخدمة الصحية، خاصةً مع غياب أي أفق لمنحة جديدة ينتج عنها توفير كميات ثابتة ومنتظمة من الوقود، لضمان استمرارية تقديم الخدمة الصحية بمستوياتها المختلفة.

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