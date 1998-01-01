  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القوى في رام الله والبيرة تدعو لتصعيد ميداني الجمعة على نقاط التماس

الأحد 13 يناير 2019 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
القوى في رام الله والبيرة تدعو لتصعيد ميداني الجمعة على نقاط التماس



رام الله /سما/

طالبت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الاحد، في بيان لها،باعتبار يوم الجمعة "يوم التصعيد الميداني" في كافة مناطق الاحتكاك والتماس مع الاحتلال ومستوطنيه، رفضا لانتهاكاته وممارساته بحق الشعب.

ودعت القوى في بيانها لاوسع مشاركة في مسيرات الريسان والمغير وبلعين ونعلين وكافة نقاط الاشتباك مع الاحتلال، للرد على الاقتحامات المتتالية وخاصة لمحافظة رام الله، داعية الوزارات والمؤسسات الاهلية والقطاع الخاص للخروج للشوارع خلال الاقتحام نهارا، والتجمع امام وزاراتهم ومؤسساتهم وشركاتهم واغلاق الشوارع في وجه الاحتلال بشكل جماعي.

ودعت لاعطاب واتلاف كاميرات المراقبة واستخدامها لاغراض الحماية الداخلية والشخصية فقط ومنع الاحتلال من الاستفادة منها، مؤكدة على اهمية حماية المطاردين.

واكدت القوى على موقفها بمقاطعة ما تسمى "الادارة المدنية الاحتلالية"، ووقف التعامل معها وعدم السماح للاحتلال باختراق الهيئات والمؤسسات المحلية داعية لمقاطعة كافة المنتجات الاحتلالية، ووقف التطبيع بكل اشكاله.

واضافت ان قرار الاحتلال بمصادرة عشرات الدونمات من اراضي دبر دبوان شرق رام الله وام صفا شمالا وسياسة الاستيلاء على الاراضي هي ضمن مخططات فرض حل الامر الواقع على الشعب، داعية لحشد كل الامكانات لتطوير المقاومة الشعبية، وبناء جبهة وطنية موحدة لها.

وقالت القوى ان الحملات المسعورة لوحدات القمع الاحتلالية داخل السجون والمعتقلات لن تكسر ارادة الاسرى، مطالبة بالوقوف على حقيقة ما يجري في داخل السجون والمعتقلات، وخاصة سياسة الاهمال الطبي المتعمد في "مستشفى الرملة".

واضافت "تنظر القوى بخطورة بالغة لاستهتار الاحتلال بحياة الاسرى المرضى ومنهم الاسرى ابو دياك والاقرع والشوبكي وموقدة والرفاعي".

أخبار ذات صلة

اللجنة المركزية لفتح

مركزية فتح تدعو لتصعيد شعبي الجمعة واقامة صلاة الجمعة في كل الميادين

اللجنة الوطنية تدعو لتصعيد المواجهة مع إسرائيل

الجهاد الاسلامي- ارشيف

الجهاد الاسلامي تدعو لتصعيد الانتفاضة والتصدي للمستوطنين في كل مكان

القوى الفلسطينية تغلق المساجد الجمعة للرباط في الأقصى من الفجر

الفصائل بغزة

الفصائل بغزة تدعو لتصعيد المقاومة لإسقاط قرار "ترامب" وترفض زيارة نائبه

البوابات الالكترونية

واشنطن تدعو لعدم اتخاذ اجراءات لتصعيد التوتر بالاقصى والرئيس يتلقى اتصالا من "كوشنير "

الأكثر قراءة اليوم

القسام : نمتلك كنزا استخباراتيا من عملية التسلل الفاشلة ومليون $ لاي عميل يستدرج قوة اسرائيلية

تفاصيل مرعبة بحياة الآغوريون.. جنس مع الجثث وأكل لحم البشر

ما هي المزاعم الخطيرة التي كشف عنها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي؟

مصدر أمني مصري :السلطة الفلسطينية هي من سيحدد مصير معبر رفح اليوم

مسؤولون إسرائيليون: لن يتم تحويل الأموال القطرية لغزة هذا الأسبوع

اّلاف المواطنين يشاركون في مسيرة التجمع الديمقراطي في غزة والضفة

القصف الإسرائيلي لمطار دمشق دمر طائرة أسلحة إيرانية ومقتل طاقمها

الأخبار الرئيسية

"واللا" العبري : يجب السماح بدخول الأموال القطرية لغزة اليوم ويحذر من موجة تصعيد قادمة

وزير اسرائيلي : الكابينت ناقش مصير عباس ونفكر بمنعه من العودة الى الضفة

السنوار

معاريف: حماس تواصل اللعب بالنار وتقربنا من الحرب وهؤلاء من زعمائها يتقنون العبرية

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

الاذاعة العبرية : سقوط صاروخ أطلق من القطاع بمنطقة مفتوحة في "غلاف غزة"