القوى في رام الله والبيرة تدعو لتصعيد ميداني الجمعة على نقاط التماس

رام الله /سما/

طالبت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الاحد، في بيان لها،باعتبار يوم الجمعة "يوم التصعيد الميداني" في كافة مناطق الاحتكاك والتماس مع الاحتلال ومستوطنيه، رفضا لانتهاكاته وممارساته بحق الشعب.

ودعت القوى في بيانها لاوسع مشاركة في مسيرات الريسان والمغير وبلعين ونعلين وكافة نقاط الاشتباك مع الاحتلال، للرد على الاقتحامات المتتالية وخاصة لمحافظة رام الله، داعية الوزارات والمؤسسات الاهلية والقطاع الخاص للخروج للشوارع خلال الاقتحام نهارا، والتجمع امام وزاراتهم ومؤسساتهم وشركاتهم واغلاق الشوارع في وجه الاحتلال بشكل جماعي.

ودعت لاعطاب واتلاف كاميرات المراقبة واستخدامها لاغراض الحماية الداخلية والشخصية فقط ومنع الاحتلال من الاستفادة منها، مؤكدة على اهمية حماية المطاردين.

واكدت القوى على موقفها بمقاطعة ما تسمى "الادارة المدنية الاحتلالية"، ووقف التعامل معها وعدم السماح للاحتلال باختراق الهيئات والمؤسسات المحلية داعية لمقاطعة كافة المنتجات الاحتلالية، ووقف التطبيع بكل اشكاله.

واضافت ان قرار الاحتلال بمصادرة عشرات الدونمات من اراضي دبر دبوان شرق رام الله وام صفا شمالا وسياسة الاستيلاء على الاراضي هي ضمن مخططات فرض حل الامر الواقع على الشعب، داعية لحشد كل الامكانات لتطوير المقاومة الشعبية، وبناء جبهة وطنية موحدة لها.

وقالت القوى ان الحملات المسعورة لوحدات القمع الاحتلالية داخل السجون والمعتقلات لن تكسر ارادة الاسرى، مطالبة بالوقوف على حقيقة ما يجري في داخل السجون والمعتقلات، وخاصة سياسة الاهمال الطبي المتعمد في "مستشفى الرملة".

واضافت "تنظر القوى بخطورة بالغة لاستهتار الاحتلال بحياة الاسرى المرضى ومنهم الاسرى ابو دياك والاقرع والشوبكي وموقدة والرفاعي".