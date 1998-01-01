القواسمي: نرفض وضع نضالنا في ميزان الدولار

رام الله / سما /

اكدت حركة فتح على لسان الناطق باسمها اسامة القواسمي أن الشعب الفلسطيني شعب عزيز كريم معطاء دون ثمن، ورفض عبر عقود طويلة وضع دماء أبنائه ونضاله في ميزان الدولار والحسابات والشروط" موضحا "نرفض أن يكون نضالنا مرتبط بمال يأتي أو يذهب أو شروط من أي طرف كان، كما ونرفض أن يكون سقف مطالبنا ونضالنا مساعدات انسانية أو غذائية أو مال".

وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح" اننا شعب مناضل من أجل الحرية والاستقلال، وأن عنوان نضالنا كان وسيبقى القدس العاصمة وفلسطين الدوله، وأن المسار السياسي المستند للقانون الدولي وحده الكفيل بحل القضايا الانسانية بالرغم من أهميتها"

وفي سياق اخر أكد القواسمي" استمرار جهدنا لانهاء الانقسام الاسود على قاعدة التنفيذ الكلي لاتفاق القاهرة أكتوبر وليس بالمفرق، وأن فكرة التخوين والتكفير لم تكن في يوم من ألايام في قاموس وفكر حركة فتح وان اختلفنا".