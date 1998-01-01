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من هم أكثر شعوب العالم استهلاكاً للشاي؟

الأحد 13 يناير 2019 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من هم أكثر شعوب العالم استهلاكاً للشاي؟



وكالات / سما /

قال رئيس غرفة أصحاب المقاهي الشعبية في إسطنبول، سردار أرشاهين، إن المواطن التركي يستهلك نحو ألف و300 كوب سنويا، مرجعا السبب في ذلك إلى انخفاض درجات الحرارة.  

وأفاد بأن الأتراك جاءوا على قائمة أكثر شعوب العالم استهلاكا للشاي، حسب تقرير "لجنة الشاي العالمية".

وأضاف: "الأتراك يستهلكون الشاي بكثرة، والمعدل اليومي بين 3-5 أكواب للشخص الواحد، ويرتفع هذا العدد إلى 10 أكواب خلال فصل الشتاء".

وتابع: "مبيعات الشاي في المقاهي ترتفع بمقدار الضعفين بسبب الإقبال الكبير خلال هذه الفترة من العام" حيث الأجواء الباردة.

وأوضح أرشاهين أن إقبال الأتراك على المشروبات الساخنة وتناول الشاي الأخضر والأسود يتضاعف كثيرا في فصل الشتاء، مقارنة مع فصل الصيف؛ حيث يفضل الناس المشروبات الباردة.

وقال إن "الشعب التركي يستعمل الشاي كطريقة تواصل"؛ حيث يُقدم عند الزيارات العائلية، ولقاءات العمل، والصداقة، مضيفا: "طريقتنا في تحضير الشاي مختلفة عن نظرائنا في أرجاء العالم".

وأردف قائلا: "حتى السواح في أماكن مثل (السوق المصري) بإسطنبول، يسعدون كثيرا بشرب الشاي المحضر على الطريقة التركية، ويعجبون بمذاقه الخاص".

وأوضح أرشاهين أن مقاهي الشاي عند الأتراك، هي أماكن يجتمعون فيها للدردشة، وتبادل الحديث، ومشاركة الصعوبات التي يواجهونها.

#الشاي #الشعوب

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