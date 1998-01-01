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فيديو.. أب "يسحل" ابنته في المطار!

الأحد 13 يناير 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أب "يسحل" ابنته في المطار!



وكالات / سما /

قام شهود عيان بتسجيل فيديو عجيب ، في مطار دالاس الدولي في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، لأب يسحل ابنته خلفه في أروقة المطار.

وذكرت صحيفة "ذي صن"، أن الفتاة لم تبد أي مقاومة أثناء جر والدها لها من قبعة معطفها ماسحا بها الأرض بالقرب من شريط استلام الأمتعة.

كما يظهر الفيديو هدوءا منقطع النظير للوالد الذي يجر ابنته ويبدو وكأنه غير مبال بنظرات من حوله.

ورافق هذا الثنائي الغريب في المطار فتاة، ربما تكون الابنة الكبرى لهذه العائلة.

وعلق أحد رواد الإنترنت على هذا الفيديو، الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، بقوله: "لا يطيع الأطفال أهاليهم في بعض الأحيان، وعليك أن تفعل ما تفعله عندما تتعامل مع الأشخاص العنيدين. لا أرى في هذا الفيديو شيئا يمكن أن يضر الطفل".

#المطار #فيديو #واشنطن

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