مصرع ثلاثة مترلجين ألمان إثر انهيار جليدي بالنمسا

وكالات / سما /

ذكرت السلطات النمساوية اليوم الأحد أن ثلاثة متزلجين ألمان توفوا في مدينة ليش النمساوية إثر انهيار جليدي هناك.

وأوضحت السلطات أن رجلا من مجموعة المتزلجين التي كانت مكونة من أربعة أفراد لا يزال مفقودا.

وبحسب بيانات السلطات، سار الأربعة متزلجين إلى طريق تزلج مسدود أمس السبت، وتم الإخطار عنهم كمفقودين مساء أمس.

وبحسب الشرطة، عثر المنقذون على جثث ثلاثة رجال منحدرين من جنوبي ألمانيا تبلغ أعمارهم 32، 36، 57 عاما قبل منتصف ليلة السبت/الأحد.

ويبلغ عمر الشخص الذي لا يزال مفقودا 28 عاما، وينحدر أيضا من جنوبي ألمانيا.