  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مصرع ثلاثة مترلجين ألمان إثر انهيار جليدي بالنمسا

الأحد 13 يناير 2019 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع ثلاثة مترلجين ألمان إثر انهيار جليدي بالنمسا



وكالات / سما /

ذكرت السلطات النمساوية اليوم الأحد أن ثلاثة متزلجين ألمان توفوا في مدينة ليش النمساوية إثر انهيار جليدي هناك.

وأوضحت السلطات أن رجلا من مجموعة المتزلجين التي كانت مكونة من أربعة أفراد لا يزال مفقودا.

وبحسب بيانات السلطات، سار الأربعة متزلجين إلى طريق تزلج مسدود أمس السبت، وتم الإخطار عنهم كمفقودين مساء أمس.

وبحسب الشرطة، عثر المنقذون على جثث ثلاثة رجال منحدرين من جنوبي ألمانيا تبلغ أعمارهم 32، 36، 57 عاما قبل منتصف ليلة السبت/الأحد.

ويبلغ عمر الشخص الذي لا يزال مفقودا 28 عاما، وينحدر أيضا من جنوبي ألمانيا.

#النمسا #انهيار جليدي

أخبار ذات صلة

مصرع 18 شخصا جراء انهيار جسر في الهند

انتركتيكا

انفصال جبل جليدي من الأكبر في العالم عن أنتركتيكا

السجن ثلاث سنوات للمليارديرة هند العشابي زوجة السفير الكويتي بالنمسا

انهيار ارضي.. والشارع ينشق الى نصفين

علماء دانماركيون يؤكدون بدء انهيار الكون واقتراب نهايته

انهيار ملهى ليلي

فيديو: لحظة انهيار ملهى ليلي " للمثليين جنسيا" برواده!

الأكثر قراءة اليوم

القسام : نمتلك كنزا استخباراتيا من عملية التسلل الفاشلة ومليون $ لاي عميل يستدرج قوة اسرائيلية

تفاصيل مرعبة بحياة الآغوريون.. جنس مع الجثث وأكل لحم البشر

ما هي المزاعم الخطيرة التي كشف عنها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي؟

مصدر أمني مصري :السلطة الفلسطينية هي من سيحدد مصير معبر رفح اليوم

مسؤولون إسرائيليون: لن يتم تحويل الأموال القطرية لغزة هذا الأسبوع

ليبرمان : اسرائيل تتوسل مصر من اجل فتح معبر رفح وستحول الاموال لحماس

اّلاف المواطنين يشاركون في مسيرة التجمع الديمقراطي في غزة والضفة

الأخبار الرئيسية

"واللا" العبري : يجب السماح بدخول الأموال القطرية لغزة اليوم ويحذر من موجة تصعيد قادمة

وزير اسرائيلي : الكابينت ناقش مصير عباس ونفكر بمنعه من العودة الى الضفة

السنوار

معاريف: حماس تواصل اللعب بالنار وتقربنا من الحرب وهؤلاء من زعمائها يتقنون العبرية

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

الاذاعة العبرية : سقوط صاروخ أطلق من القطاع بمنطقة مفتوحة في "غلاف غزة"