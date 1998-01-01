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الرجل أكثر إحساساً بالآلام من النساء.. ما هو السر؟

الأحد 13 يناير 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجل أكثر إحساساً بالآلام من النساء.. ما هو السر؟



وكالات / سما /

بينت دراسة أجريت مؤخراً، أن الرجال أكثر إحساساً بالألم مقارنة بالنساء، كما أنهم يتأثرون بتجارب الآلام السابقة بشكل قوي.

الرجال أكثر إحساساً بالألم

وأوضحت الدراسة أن شعور الرجل بالألم يختلف عن النساء، وذلك يرجع لاختلاف نسبة التوتر لدى كلّ منهما.

وأثبتت الدراسة أيضاً أن الرجال يشعرون بألم مضاعف في حالة تعرضهم له مجددًا، في نفس الموضع، وهو ما يعني أنهم يتذكرون آلامهم السابقة أكثر من النساء.

الرجال يتذكرون التجارب المؤلمة

وأشار الباحثون إلى أن المرأة لا تتأثر بتجارب الألم السابقة، بنفس قدر الرجل، حيث إن ردة فعلها تكون أقل عنفاً في التعامل مع الألم.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة، بعد إجراء تجربة على مجموعة من المشاركين لتعريضهم لمستوى معين من الألم، وتكرار التجربة في اليوم التالي بنفس الموضع، وهو ما أظهر أن الرجال يتذكرون التجارب المؤلمة أكثر من النساء وهو ما يجعلهم يشعرون بألم شديد.

#الرجل #النساء #الألم

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