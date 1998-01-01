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ما هي فوائد الجزر على صحتك؟

الأحد 13 يناير 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي فوائد الجزر على صحتك؟



وكالات / سما /

يتميز الجزر بخصائص صحية كبيرة تعود بالنفع على جسم الإنسان، لذلك ينصح خبراء التغذية والأطباء بإدراجه في النظام الغذائي اليومي خاصة في موسم البرد.

ومن أهم الفوائد التي يضمنها الجزر لجسم الإنسان:

1- يحسن البصر

يحتوي الجزر على نسبة عالية من مادة بيتا كاروتين التي يحولها الكبد إلى فيتامين А الذي يحسن حالة شبكية العين. كما أن بيتا كاروتين تحمي من تطور الضمور البقعي وإعتام عدسة العين في الشيخوخة.

2- يحمي من السرطان

يعد الجزر مصدرا مهما لمادة "فالكارينول" التي ينتجها للحماية من الفطريات. وقد بينت الدراسات أن الجزر يخفض خطر الإصابة بسرطان الرئة والثدي والقولون.

3- محاربة الشيخوخة

يعمل الجزر بسبب احتوائه على نسبة عالية من بيتا كاروتين كمستحضر مضاد للأكسدة يبطئ شيخوخة الخلايا.

4- يحسن حالة الجلد

إن نقص فيتامين А الذي يساعد تناول الجزر في إنتاجه داخل الجسم، يسبب جفاف الجلد وظهورا مبكرا للتجاعيد والبقع الصبغية. وبإمكان الجزر أن يجعل البشرة ناعمة تعكس صحة الجسم.

5- يحسن المناعة

ينظم فيتامين А وبيتا كاروتين خلايا الجسم التي لها علاقة بجهاز المناعة، ويساعد بذلك الجزر، على الحماية من العدوى البكتيرية والفيروسية لأن له خصائص مضادة للالتهابات ويرفع مستوى الهيموغلوبين في الدم.

6- يساهم في تحسين صحة القلب والدماغ

يتميز الجزر باحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، ما يمنع ارتفاع ضغط الدم. أما فيتامين E الموجود فيه، فيزيد مستوى الأوكسيجين في الدم ويحسن الدورة الدموية في الدماغ ويمنع الإصابة بأمراض القلب.

7- يقوي الكبد ويحميه

تشير نتائج الدراسات العلمية إلى أن تناول الجزر يخفض من تطور أمراض الكبد، كما أنه يمنع تراكم السموم في الجسم، ما يؤثر إيجابيا في حالة الكبد حتى وإن كان مصابا بمرض ما.

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