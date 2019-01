كيف يساهم التواصل في إطالة اعمارنا؟

وكالات / سما /

حدد عدد من العلماء في كلية لندن الجامعية في بريطانيا مموعة من العوامل الاجتماعية التي تؤثر في طول العمر وعملية الشيخوخة.

وتفيد مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، بأن العلماء توصلوا إلى أن أربعة لقاءات مع الأصدقاء والأقارب المحبوبين في الشهر، تؤثر إيجابيا في طول العمر وتبطئ الشيخوخة.

وتابع الباحثون خلال أربع سنوات حياة 7304 أشخاص من الجنسين، أعمارهم 50 سنة وأكثر. واتضح لهم أن صحة كبار السن الذين كانوا يهتمون بالتواصل مع الأصدقاء والأقارب، كانت أفضل من الآخرين بكثير.

وقد تبين أن أكثر من 73% من الناس الذين يتمتعون بحالة صحية جيدة، يلتقون أقاربهم وأصدقاءهم مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، ويمارسون التمارين البدنية ويزورون المتاحف أو المسارح أو بيوت العبادة، أو أنهم أعضاء في منظمات اجتماعية.

كما يعتقد الباحثون، أن الذين يعيشون حياة نشطة وهم في مرحلة الشيخوخة، يشعرون بأهميتها وفعاليتها، لذلك فإن صحتهم لا تتدهور وتجلب الحياة لهم المزيد من السعادة.