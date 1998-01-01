  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة

الأحد 13 يناير 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، تسعة مواطنين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.
وبيّن نادي الأسير، في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 5مواطنين من محافظة الخليل، وهم: زيد وليد القواسمة، وعدي إياد باسم الزعاقيق، وخليل إياد باسم الزعاقيق، وقتيبة نادر العلامي، وسعيد حلاحلة.
فيما اعتقلت تلك القوات المواطنين أحمد إبراهيم محمد أبو داجي (24 عاماً)، وموفق عبد الحبار زيتون (54 عاماً) من محافظة طولكرم، علاوة على اعتقال الفتى عدي محمود العمور (16 عاما) من بيت لحم، وإسلام نزال من قلقيلية. 

#الاحتلال

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال - ارشيف

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من مدن الضفة

اعتقال فلسطينيين - ارشيف

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في الضفة ويزعم العثور على اسلحة

عزام سلهب - ارشيف

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في الضفة بينهم النائب في التشريعي عزام سلهب

اعتقال فلسطينيين - ارشيف

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة ويزعم العثور على ورشة تصنيع سلاح في نابلس

اعتقال- ارشيف

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين فجرا وعشرات الاصابات في مواجهات ليلية في الضفة والقدس

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 8 مواطنين بالضفة المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

القسام : نمتلك كنزا استخباراتيا من عملية التسلل الفاشلة ومليون $ لاي عميل يستدرج قوة اسرائيلية

تفاصيل مرعبة بحياة الآغوريون.. جنس مع الجثث وأكل لحم البشر

ما هي المزاعم الخطيرة التي كشف عنها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي؟

مصدر أمني مصري :السلطة الفلسطينية هي من سيحدد مصير معبر رفح اليوم

مسؤولون إسرائيليون: لن يتم تحويل الأموال القطرية لغزة هذا الأسبوع

ليبرمان : اسرائيل تتوسل مصر من اجل فتح معبر رفح وستحول الاموال لحماس

اّلاف المواطنين يشاركون في مسيرة التجمع الديمقراطي في غزة والضفة

الأخبار الرئيسية

"واللا" العبري : يجب السماح بدخول الأموال القطرية لغزة اليوم ويحذر من موجة تصعيد قادمة

وزير اسرائيلي : الكابينت ناقش مصير عباس ونفكر بمنعه من العودة الى الضفة

السنوار

معاريف: حماس تواصل اللعب بالنار وتقربنا من الحرب وهؤلاء من زعمائها يتقنون العبرية

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

الاذاعة العبرية : سقوط صاروخ أطلق من القطاع بمنطقة مفتوحة في "غلاف غزة"