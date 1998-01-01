قوات الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، تسعة مواطنين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وبيّن نادي الأسير، في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 5مواطنين من محافظة الخليل، وهم: زيد وليد القواسمة، وعدي إياد باسم الزعاقيق، وخليل إياد باسم الزعاقيق، وقتيبة نادر العلامي، وسعيد حلاحلة.

فيما اعتقلت تلك القوات المواطنين أحمد إبراهيم محمد أبو داجي (24 عاماً)، وموفق عبد الحبار زيتون (54 عاماً) من محافظة طولكرم، علاوة على اعتقال الفتى عدي محمود العمور (16 عاما) من بيت لحم، وإسلام نزال من قلقيلية.