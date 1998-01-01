منظمة حقوقية سعودية تستنكر تحريض بعض الدول للفتيات على التمرد

الرياض/ وكالات/

استنكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية تحريض بعض الدول لبعض الفتيات السعوديات على التمرد على قيم أسرهن، ودفعهن للخروج من البلاد، والسعي لاستقبالهن تحت ذريعة منحهن حق اللجوء.

وجاء بيان الجمعية ردا على منح كندا صفة اللجوء إلى الفتاة السعودية رهف القنون 18/ عاما/ التي فرت من أهلها خلال رحلتهم إلى الكويت بمزاعم تعرضها للعنف المنزلي.

وأضاف رئيس الجمعية، مفلح بن ربيعان القحطاني، في البيان الذي صدر مساء السبت، بأن “مثل هذه الأساليب التي تتبعها بعض الدول وبعض المنظمات الدولية دوافعها سياسية، وليس إنسانية؛ والدليل على ذلك أن هذه الدول تحجم عن استقبال اللاجئين الحقيقيين، بل قد تتركهم يموتون في البحار”.

وتابع أن الدول “تعمد على لسان بعض مسؤوليها إلى تحريض بعض الجانحات والمراهقات السعوديات على الخروج على قيم وتقاليد أسرهن التي تكفل لهن حياة كريمة، ورعاية مستديمة، وتدفع بهن في نهاية المطاف إلى الضياع، وربما إلى الارتماء في أحضان سماسرة الاتجار بالبشر”.

وأوضح أن هناك قوانين في السعودية، تمنع الإيذاء، وتعاقب فاعليه، “بمن فيهم الوالدان وبقية أفراد الأسرة. ولو أن ما ذُكر على لسان بعض هؤلاء الفتيات صحيح لأمكنهن التقدُّم بشكوى إلى الجهات المعنية بالحماية في السعودية، وكذلك الجهات الحقوقية.. وهو أمر متاح وميسَّر، ولا يحتاج إلا إلى الاتصال بالأرقام المخصصة لذلك”.

وأضاف “بأن الجمعية تستنكر مثل هذا السلوك الذي صدر من بعض مسؤولي هذه الدول، وترى فيه تحريضًا وتغريرًا بهؤلاء الفتيات اللاتي هن في مرحلة المراهقة، وغير قادرات على اتخاذ القرار الصحيح. كما يتضمن هذا التصرف اعتداء على حقوق أُسر هؤلاء الفتيات الذين يلحق بهم ضرر كبير بسبب التغرير ببناتهم، ودفعهم إلى المجهول” خسب قوله.