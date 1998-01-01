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بن جاسم: لست ضد النظام في سوريا والأزمة تم احتواؤها بالقوة

الأحد 13 يناير 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بن جاسم: لست ضد النظام في سوريا والأزمة تم احتواؤها بالقوة



الدوحة/وكالات/

 قال وزير خارجية ورئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني، أن “الأزمة السورية لم تنته بل تم احتواؤها بالقوة”، مشيرا إلى أن هناك ثورات طالت 200 عام.
وقال آل ثاني في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”، إن القول بأن سوريا قد لملت جراحها أمر غير صحيح “إنها لم تلملم جراحها، نصف الشعب السوري أو أكثر مهجر داخل سوريا أو خارجها، وقتل في هذه العملية ما يقارب المليون شخص”.
وأوضح، فإن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” قد زج به في الأزمة السورية حتى تأخذ قضية الإرهاب بعدا دوليا للتخلص من الجماعات الإرهابية، خلطا للأوراق لبقاء “النظام في سوريا”.
وأضاف: “لست ضد النظام (في سوريا) كنظام، بل أنا ضد ما ارتكبه النظام (هناك)، لن يكون هذا النظام (الجهة) المثالية لإدارة دولة تكون فيها عدالة واستقرار بعد كل ما حدث”.
وقال إنه لو تبع هذه السيطرة بالقوة على الأزمة السورية بناء واستقرار وانتخابات قد نقول أن ما حصل كان خطأ كبيرا لكن نفس الشخص الذي ارتكب الخطأ يتجه لبسط الاستقرار”، مؤكدا أن استمرار الحروب في سوريا يدفع ثمنه الشعب.
 

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