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هازارد يشارك ميسي رقم مميز هذا الموسم

الأحد 13 يناير 2019 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هازارد يشارك ميسي رقم مميز هذا الموسم



وكالات / سما /

نشر الحساب الرسمي لموقع سكواوكا، المختص بالأرقام والإحصائيات في كرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، تويتر، إحصائية مهمة حول إدين هازارد النجم البلجيكي ضمن صفوف فريق نادي تشيلسي الإنجليزي.

وكان البلوز ضد نجحوا في استعادة التوازن من خلال تحقيق الانتصار على حساب نيوكاسل يونايتد في ملعب ستامفورد بريدج بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد لحساب الجولة 22 منالدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق النجم المطلوب بقوة في ريال مدريد الإسباني أرقامًا مميزة حيث وصل إلى 10 أسيست في البريميرليج هذا الموسم، ليصل إلى أكثر من 9 أهداف في التسجيل والصناعة على حدٍ سواء في نفس الموسم من الدوري الإنجليزي لأول مرة في مسيرته مع تشيلسي.

ويشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني برقم مميز للغاية، حيث أن هذا الثنائي هو الوحيد الذي يملك 10 أهداف أو أكثر في التسجيل والصناعة على مستوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم، حيث أحرز إدين 10 أهداف ومنح 10 أسيست، مقابل 16 هدفًا حملوا توقيع البرغوث و10 أسيست.

كما منح هازارد 10 أسيست في موسم واحد من البريميرليج لأول مرة منذ الموسم الذي سجل بدايته فيه وهو موسم 2012-13 حيث صنع 11 أسيست.

#ميسي #هازارد

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