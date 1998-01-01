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لغة الأرقام تُرجح كفة فينيسيوس على جاريث بيل

الأحد 13 يناير 2019 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لغة الأرقام تُرجح كفة فينيسيوس على جاريث بيل



وكالات / سما /

يستمر  مهاجم نادي ريال مدريد فينيسيوس جونيور، في مُراكمة الإشادات والمديح من طرف عُشاق الفريق الملكي ووسائل الإعلام الموالية للمرينجي، نتيجة الوجْه المُشرق الذي ظهر به اللاعب البرازيلي في المواجهات الأخيرة.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن فينيسيوس جونيور يُساهم في تسجيل أو صناعة هدف كل 52 دقيقة، مقابل 115 دقيقة للنجم جاريث بيل، لذلك فإن الصراع سيكون مشتعلاً بينهما حول المكانة الرسمية في خط الهجوم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الموهوب البرازيلي احتاج لفرص قليلة لإظهار ما هو قادر عليه بقميص ريال مدريد، حيث بدأ النجم الشاب الموسم بالتدريب مع الفريق الأول لكنه شارك مع الكاستيا إذ لم يعتقد جولين لوبيتيجي أنه مستعد لتحمل الضغوط.

وأضافت الصحيفة المذكورة، أن مسيرة فينيسيوس جونيور مع المدرب السابق جولين لوبيتيجي كانت أكثر من قصيرة، حيث لعب تحت قيادته 12 دقيقة فقط مقسمة على مبارتين، لكن وصول سانتياجو سولاري غيّر كل شيء بالنسبة له.

وأشارت الصحيفة المرموقة، إلى أن فينيسيوس يحتاج لأقل من نصف الوقت الذي يحتاجه الويلزي للمساهمة بهدف بقميص ريال مدريد، الأمر الذي يجعل ميزان الرسمية يميل نحو كفة الموهوب البرازيلي خلال المباريات القادمة.

#فينيسيوس #جاريث بيل

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