ويليان يسخر من شائعات رحيله عن البلوز الي برشلونة

وكالات / سما /

سخر ويليان لاعب فريق نادي تشيلسي الإنجليزي من شائعات رحيله عن لندن خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرتبط النجم البرازيلي بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني في يناير، في ظل تقديم النادي الكتلوني عرضًا بقيمة 50 مليون بالإضافة إلى خدمات مالكوم أوليفيرا اللاعب البرازيلي القادم من بوردو الفرنسي الصيف الماضي من أجل تأمين خدمات اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا.

إلا أن اللاعب الذي سجل هدف انتصار البلوز على حساب نيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج فند تمامًا شائعات رحيله، مؤكدًا أن مستقبله في النادي اللندني.

ويليان صرح عقب نهاية مباراة الماكبايس إلى بي تي سبورت قائلًا “مستقبلي هو تشيلسي، لا أعرف ما الذي تتحدثون عنه”.

وعزز المدير الفني الإيطالي ماوريسيو ساري كلمات لاعبه، فقال “ويليان مهم جدًا بالنسبة لنا. هو لاعب رائع وأعتقد أن عليه البقاء معنا”.

وأضاف “أعتقد أن بإمكانه تقديم الأفضل، لأن إمكانياته أعلى، ولكنه مهم جدًا بالنسبة لنا، لذا أعتقد أنه من المستحيل أن نخسره في يناير”.