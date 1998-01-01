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الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة

الأحد 13 يناير 2019 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة



غزة / سما /

 فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، فجر وصباح اليوم الأحد، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه الحدود البرية والبحرية في قطاع غزة.

و  استهدفت الزوارق الحربية مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع. إلى جانب استهدافهم سواحل مناطق وسط القطاع.

وعلى الحدود البرية الشرقية لقطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق شرق كل من خانيونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع، بالإضافة إلى مناطق قبالة موقع إيرز والنصب التذكاري في الشمال، دون وقوع إصابات.

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