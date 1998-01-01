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القدس: الاحتلال يهدم بركسا ومنشآت زراعية في بيت إكسا

الأحد 13 يناير 2019 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بركسا ومنشآت زراعية في قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة.

وأفاد عضو المجلس القروي بلال المشني، بأن قوات الاحتلال هدمت بركسا وعدة منشآت زراعية تعود للشقيقين هيثم وإبراهيم عبد الوهاب.

وبين المشني أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الوصول إلى المنطقة التي يجري فيها الهدم حاليا وفرضت طوقا أمنيا حولها.

ويتعرض المواطنون في قرية بيت إكسا لتنكيل متواصل من قبل قوات الاحتلال التي تحاصر القرية بجدار الفصل العنصري، وتمنعهم من الدخول والخروج إلا عبر حاجز يتعرضون عليه لأبشع أنواع التنكيل.

يذكر، أن قرية بيت إكسا، يقطنها قرابة 2000 نسمة، وهم معزولون بالكامل عن العالم الخارجي، ويهدف الاحتلال من هذا العزل المحكم والتضييق إلى دفع الأهالي للهجرة وترك القرية، الواقعة في قلب مدينة القدس المحتلة، ويحمل اهلها الهوية الفلسطينية.

#الاحتلال

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