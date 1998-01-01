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قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من الخليل

الأحد 13 يناير 2019 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة مواطنين من بلدتي بيت امر وخاراس شمال وغرب محافظة الخليل.

وافادت مصادر محلية في الخليل، إن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت امر شمالا، واقتحمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها، واعتقلت الشقيقين عدي وخليل اياد بسام الزعاقيق، وقتيبة نادر العلامي، فيما اعتقلت من بلدة خاراس غربا الشاب سعيد حلاحله.

وأضافت، ان قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها التعسفية في محيط البلدة القديمة، والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وعلى مدخلها الشرقي "بيت عينون"، وأوقفت مركبات المواطنين، وعرقلت حركة التنقل بالمكان، ونصبت حواجزها الاحتلالية على مداخل القرى والبلدات جنوب الخليل.

#الاحتلال

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