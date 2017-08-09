حماس: قتل المدنيين وقصف مواقع المقاومة تصعيد خطير ولعب بالنار

غزة / سما /

قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس أن إستمرار الإحتلال الإسرائيلي بإرتكاب حماقاته بحق المتظاهرين السلميين وتعمد قتلهم بدم بارد وقصفه مواقع المقاومة، تصعيد خطير و لعب بالنار لن يجلب له ولا لمستوطنيه الأمن ولا الأمان.



وأكد في تصريح صحفي ان الاحتلال يتحمل تبعات القصف ونتائجه بالكامل .



وأضاف :" وعليه ومن خلال فهم المقاومة الباسلة لطبيعة وسياسة هذا العدو المجرم وضرورة كسر معادلاته وحماية شعبنا ، فإن من واجبها الوطني والأخلاقي إعادة رسم معالم المرحلة مجددا وإجبار العدو على النزول عند إرادتها المنسحمة تماما مع إرادة ومصالح شعبنا ومتطلبات المرحلة" .