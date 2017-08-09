  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: قتل المدنيين وقصف مواقع المقاومة تصعيد خطير ولعب بالنار

الأحد 13 يناير 2019 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: قتل المدنيين وقصف مواقع المقاومة تصعيد خطير ولعب بالنار



غزة / سما /

 قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس أن إستمرار الإحتلال الإسرائيلي بإرتكاب حماقاته بحق المتظاهرين السلميين وتعمد قتلهم بدم بارد وقصفه مواقع المقاومة، تصعيد خطير و لعب بالنار لن يجلب له ولا لمستوطنيه الأمن ولا الأمان.


وأكد في تصريح صحفي ان الاحتلال يتحمل تبعات القصف ونتائجه بالكامل .


وأضاف :" وعليه ومن خلال فهم المقاومة الباسلة لطبيعة وسياسة هذا العدو المجرم وضرورة كسر معادلاته وحماية شعبنا ، فإن من واجبها الوطني والأخلاقي إعادة رسم معالم المرحلة مجددا وإجبار العدو على النزول عند إرادتها المنسحمة تماما مع إرادة ومصالح شعبنا ومتطلبات المرحلة" .

أخبار ذات صلة

IMG-20170809-WA0004

حماس : قصف مواقع المقاومة تمادي وتجاوز خطير تتحمل إسرائيل تبعاته

حماس

حماس: تصعيد الاحتلال استدعى سرعة رد المقاومة وعليه ان يتحمل عواقب حماقاته

حماس : الاحتلال يقوم بلعبة خطيرة ومكشوفة باستهدافه مواقع المقاومة

عريقات وفرج

فرج سيحل محله ..مواقع عبرية تزعم : عريقات يترك منصبه لمعاناته من مرض خطير و سيخضع للعلاج

القواسمي - ارشيف

القواسمي: تصعيد المقاومة الشعبية طريقنا نحو الحرية والاستقلال

موظفو غزة

كيف سيتم دفع رواتب موظفي حماس المدنيين و أجهزتها الأمنية ؟

الأكثر قراءة اليوم

ما هي المزاعم الخطيرة التي كشف عنها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي؟

تفاصيل مرعبة بحياة الآغوريون.. جنس مع الجثث وأكل لحم البشر

مصدر أمني مصري :السلطة الفلسطينية هي من سيحدد مصير معبر رفح اليوم

ليبرمان : اسرائيل تتوسل مصر من اجل فتح معبر رفح وستحول الاموال لحماس

الوفد المصري يعد بفتح معبر رفح والعمل على تجاوز الخلافات بخطة لتنشيط المصالحة

اّلاف المواطنين يشاركون في مسيرة التجمع الديمقراطي في غزة والضفة

القصف الإسرائيلي لمطار دمشق دمر طائرة أسلحة إيرانية ومقتل طاقمها

الأخبار الرئيسية

معاريف: حماس تواصل اللعب بالنار وتقربنا من الحرب وهؤلاء من زعمائها يتقنون العبرية

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

الاذاعة العبرية : سقوط صاروخ أطلق من القطاع بمنطقة مفتوحة في "غلاف غزة"

مسؤولون إسرائيليون: لن يتم تحويل الأموال القطرية لغزة هذا الأسبوع

القسام : نمتلك كنزا استخباراتيا من عملية التسلل الفاشلة ومليون $ لاي عميل يستدرج قوة اسرائيلية