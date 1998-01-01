طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

غزة/سما/

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت،عدة مواقع عسكرية في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق صاروخ باتجاه البلدات الإسرائيلية حسب زعم مصادر الاحتلال .

وأفادت مصادر فلسطينية ان طائرات الاحتلال استهدفت موقع "اليرموك" العسكري شرق الشجاعية بصاروخين على الأقل ومنطقة جبل الريس بعدة صواريخ

وقصفت طائرات الاحتلال بصاروخ استطلاع، موقع أبو جراد العسكري وسط قطاع غزة ومواقع في خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما واستهدف القصف موقع "القادسية" جنوب قطاع غزة، بالاضافة إلى قصف من مدفعية الاحتلال لنقطتين عسكرتين شمال قطاع غزة.

وقالت القناة العاشرة العبرية:" الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات موسعة على مواقع تتبع لحركة حماس في قطاع غزة".