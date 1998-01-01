مصدر في جيش الاحتلال: المواجهة مع حماس مسألة وقت

القدس المحتلة/ سما/

اكد مصدر عسكري إسرائيلي، إن "المواجهة العسكرية مع حركة حماس في قطاع غزة، محتومة ولا يمكن منعها، وهي مسألة وقت"، على حد زعمه.

ونقلت الاذاعة العبرية عن المصدر قوله: "إن التظاهرات على الحدود مع غزة تتعاظم قوتها من أسبوع لآخر، وتنقيط الصواريخ بدأ يتزايد".

وأضاف المصدر: "أعتقد أن المواجهة مع حماس قريبة، وأقدر أن الجولة القادمة ضد حماس مسألة وقت، ولن تكون بعيدة".

يذكر أن تصريحات المصدر الإسرائيلي، جاءت في أعقاب إطلاق صاروخ من قطاع غزة، قبل نحو ساعة، سقط بالقرب من مستوطنة "شاعر هنيجيف" بغلاف غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.