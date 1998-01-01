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الاحتلال يقتحم مدينة رام الله ويستولي على تسجيلاتٍ لكاميرات مراقبة

السبت 12 يناير 2019 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم مدينة رام الله ويستولي على تسجيلاتٍ لكاميرات مراقبة



رام الله / سما /

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، مدينة رام الله، من أجل الاستيلاء على تسجيلات لكاميرات مراقبة.

ودهمت قوات الاحتلال بنايات في حيي عين منجد والماسيون قرب مقر قيادة الشرطة، وبدأت بالاستيلاء على تسجيلات لكاميرات مراقبة.

ومنذ الأسبوع الماضي تواصل قوات الاحتلال اقتحام مدينتي رام الله والبيرة، من أجل الاستيلاء على تسجيلات لكاميرات مراقبة في محاولة منها للوصول إلى من تدعي أنهم منفذوا عملية إطلاق النار باتجاه حافلة إسرائيلية قرب حاجز بيت إيل المقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، قبل نحو أسبوع.

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