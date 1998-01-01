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كندا تمنح حق اللجوء إلى السعودية رهف القنون

السبت 12 يناير 2019 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
كندا تمنح حق اللجوء إلى السعودية رهف القنون



اوتاوا / وكالات /

 قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إن بلاده قبلت الطلب الذي تقدمت به مفوضية الأمم المتحدة العليا لمنح حق اللجوء إلى الفتاة السعودية رهف القنون البالغة من العمر 18 عامًا.

كان رئيس مكتب الهجرة التايلاندي اللفتنانت جنرال سوراشيت هاكبال قد أعلن، الجمعة، أن الفتاة السعودية رهف القنون ستغادر إلى كندا على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية في بانكوك.

وبحسب رئيس مكتب الهجرة فقد صعدت رهف إلى الطائرة منتظرة إقلاعها، مشيرا إلى أنها ستتوجه إلى تورنتو مع التوقف في عاصمة كوريا الجنوبية سول.

وفي وقت سابق، كشف رئيس مكتب الهجرة التايلاندي أن أستراليا وكندا عرضتا على الفتاة السعودية رهف القنون البالغة من العمر 18 عاما، اللجوء لديها.

جاء ذلك في تصريح هاتفي لهاكبال مع CNN حيث قال: "أستراليا عرضت عليها (رهف القنون) اللجوء، ولكننا ننتظر لمساع أين ستذهب بالضبط لأن كندا عرضت عليها اللجوء أيضا"، حسب تعبيره.

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