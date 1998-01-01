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محمد بن زايد يشكر محمد بن راشد على نسخة كتابه الجديد: معلم الأجيال

السبت 12 يناير 2019 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن زايد يشكر محمد بن راشد على نسخة كتابه الجديد: معلم الأجيال



دبي / وكالات/

شكر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لإهدائه نسخة من كتابه الجديد "قصتي".

ونشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه على موقع "تويتر" غلاف الكتاب الجديد لنائب رئيس الإمارات، قائلا: "شكرا لمعلم الأجيال أخي محمد بن راشد لإهدائي كتابك الجديد قصتي".

شكرا لمعلم الأجيال أخي محمد بن راشد لإهدائي كتابك الجديد "قصتي".
سيرتك الزاخرة بالعطاء..امتداد لسيرة مؤسسي هذا الوطن العظيم وصناع حاضره ومستقبله وقصصك درر مكنونة تنقل للأجيال إرثا نابضا بالحياة.. ستبقى قائدا ومعلما استثنائيا تلهم الأجيال وينتظر منك الوطن مزيدا من الإبداع والتميز.

وأضاف: "سيرتك الزاخرة بالعطاء.. امتداد لسيرة مؤسسي هذا الوطن العظيم وصناع حاضره ومستقبله وقصصك درر مكنونة تنقل للأجيال إرثا نابضا بالحياة.. ستبقى قائدا ومعلما استثنائيا تلهم الأجيال وينتظر منك الوطن مزيدا من الإبداع والتميز"، على حد تعبيره.

وجاء كتاب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحت عنوان "قصتي.. 50 قصة في خمسين عاما"، حيث أكمل نصف قرن من العمل في المناصب الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة

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