بطريركية القدس للروم الارثوذكس تطالب بالاعتذار وإزالة لوحات مسيئة للديانة المسيحية بحيفا

القدس المحتلة/سما/

طالبت بطريركية القدس للروم الأرثوذكس من بلدية حيفا إزالة لوحات مسيئة للديانة والمعتقدات المسيحية، الأمر الذي ترفضه "أم الكنائس" وتعتبره اعتداء على القيّم المسيحية، كما طالبت البلدية بالاعتذار عن رعاية هكذا معرض.

وأضافت البطريركية أنها تحترم حرية التعبير عن الرأي بعيداً عن الاساءة غير المبررة للديانات والمعتقدات بشكل عام، لأن لا حق لاحد بالاعتداء على الآخرين بدعوى حرية التعبير.

والقت البطريركية اللوم على بلدية حيفا التي ترعى المعرض المسيء للديانة المسيحية، مُذكرة بأن البلدية هي جسم خدماتي يعتاش من الضرائب التي يدفعها المواطنين بما فيهم من تمت الاسائة له من خلال معرض اللوحات هذا، فبدل ان تقوم البلدية بخدمتهم في إطار ما ينص عليه القانون مقابل ما يدفعون من ضرائب، تقوم برعاية ما يسيء لهم ولغيرهم خاصة في هذه الأوقات التي يحتفل فيها المسيحيون بأعياد الميلاد المجيد.