الخارجية الأمريكية تكشف عن دور قطر الهام في مواجهة إيران

واشنطن/وكالات/

كشفت الخارجية الأمريكية في بيان لها عن دور دولة قطر في مواجهة ما سمته بـ "النفوذ الخبيث" لإيران في المنطقة.

وتطرق البيان الصادر بشأن جولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحالية في الشرق الأوسط، إلى الجهود المبذولة من دول الخليج في مواجهة إيران، مؤكدا أن قطر "اتخذت خطوات مهمة للامتثال للعقوبات المفروضة على إيران".

كما ذكرت الوزارة أن المملكة العربية السعودية تعمل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة على مواجهة توسع وجود إيران ونفوذها في المنطقة.

وأما بخصوص الإمارات، فلفت البيان إلى أنها تعمل بالتنسيق الوثيق مع واشنطن على "استهداف مخططات التمويل غير المشروع التي تعود بالفائدة على النظام الإيراني".

ووصف البيان البحرين بأنها "مؤيد قوي لمواجهة الجهود الإيرانية الخبيثة، مضيفا أن المنامة تعمل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة بغية "كشف وكلاء الحرس الثوري الإيراني ومواجهتهم"، وتواصل مساعيها من أجل "التحقيق في تهرب إيران من العقوبات ومكافحة نشاطها البحري غير المشروع".

وبشأن دور الكويت، لفتت الخارجية الأمريكية إلى أن هذه الدولة تراقب عن كثب الامتثال للعقوبات المفروضة على طهران وتعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة على "مكافحة التهرب من العقوبات".

كما ذكر البيان أن سلطنة عُمان تتعاون مع الولايات المتحدة في سبيل مكافحة التهرب من العقوبات وعمليات نقل المواد غير المشروعة.

وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي من أجل التصدي لنفوذ إيران التي اعتبرها "أكبر تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين".

وطرح بومبيو أمس مبادرة لعقد قمة دولية بشأن إيران في بولندا في شهر فبراير المقبل، كما أكد في خطاب ألقاه بالقاهرة قبل يومين أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط يضم كلا من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن بغية التصدي لنفوذ إيران.

المصدر: CNN